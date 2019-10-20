المدينة المنورة 21 صفر 1441هـ الموافق 20 اكتوبر 2019م واسأعلنت كلية العلوم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب التسجيل في برنامج الماجستير المهني في المختبرات الصناعية، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى 29 ربيع الثاني 1441هـ، عن طريق البوابة الالكترونية على الرابط: ‪https://postgraduate.iu.edu.sa/‬ .ويعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة، إذ تسعى الجامعة لتمكين الطلاب من حملة البكالوريوس في الكيماء والفيزياء من مواصلة دراستهم العليا بالجامعة الإسلامية.وأوضحت الكلية أن نظام الدراسة للبرنامج بنظام مقررات دراسية فقط بعدد ساعات معتمدة ( 56 ساعة) على مدار سنتين ، وتكون الدراسة خلال الفترة المسائية، كما تقام الدراسة بالمقر الرئيسي للبرنامج (قسم الفيزياء بكلية العلوم). مضيفة بأن شروط القبول بالبرنامج إضافةً للشروط العامة للدراسات العليا، تتضمن أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس في (الفيزياء) أو (الكيمياء) , وأن لا يقل تقديره في مرحلة البكالوريوس عن (جيد) .// انتهى //16:08ت م0132