حائل 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم مدير المعهد العلمي بالمنطقة الدكتور لحيدان بن ناصر اللحيدان, وذلك بمناسبة تعيينه مديراً للمعهد.ورحب سموه بالدور الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في حائل ممثلة بالمعهد العلمي منذ إنشائه, مؤكداً أهمية استكمال دور المعهد التعليمي في المنطقة والمشاركة في جميع المناسبات الثقافية والعلمية في المنطقة.// انتهى //16:08ت م0133