الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" إطلاقها خدمة الجيل الخامس (5G) في جازان وصبيا وخميس مشيط.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة اليوم للكشف عن خدمات الجيل الخامس 5G في المملكة، حيث بين الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في الشركة المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى أن "زين السعودية" أطلقت الجزء الأول من المرحلة الأولى من تغطيتها بشبكة الجيل الخامس (5G) في 20 مدينة بالمملكة من خلال 2000 موقع.وأكد أهمية خدمات شبكة (5G) وما ستحمله من تحول جذري في توفير الخدمات الرقمية ستغير وجه العالم، وذلك بفضل التقنيات الفائقة التي يحملها هذا الجيل من الشبكات الرقمية، تتمثل في سرعة استجابتها التي تتخطى 10 أضعاف سرعة الجيل الرابع، إضافة الى سعتها التي تتجاوز 100 ضعف .وأفاد أن شبكات الجيل الخامس (5G) ستغير قواعد اللعبة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ ستسهم في تسهيل أداء الأعمال بفضل سرعة شبكات الجيل الخامس لتحميل البيانات الضخمة وسرعة استجابتها، مما سيمكن العديد من الخدمات المؤتمتة عبر تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي منها السيارات ذاتية القيادة وعمل الروبوتات التي ستعزز من ظهور المدن الذكية على نحو واسع.// انتهى //16:10ت م0134