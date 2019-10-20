كابل 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسوصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى أفغانستان اليوم في محاولة لإعادة المحادثات مع حركة طالبان إلى مسارها، بعد أن أوقفها الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ الشهر الماضي.وقال إسبر للصحفيين لدى وصوله "الهدف ما زال هو التوصل إلى اتفاق سلام في وقت ما، الاتفاق السياسي هو أفضل سبيل للمضي قدما".وأضاف آمل أن نتمكن من المضي قدما ونتوصل إلى اتفاق سياسي يحقق غاياتنا ويحقق الأهداف التي نسعى إليها.// انتهى //16:11ت م0135