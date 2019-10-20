القاهرة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستستضيف العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء القادم اجتماع مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، بمشاركة عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش أسبوع القاهرة للمياه الذي بدأ أعماله في وقت سابق اليوم.ويهدف الاجتماع الذي سيسبقه عقد اجتماع لكبار المسؤولين غدًا إلى مناقشة الموضوعات ذات الأولوية المشتركة لدول التعاون ومن أهمها إدارة المياه في ظل الندرة وبحث الوسائل وآليات توفير المياه في القطاع الزراعي، وذلك من خلال جلسات فنية تعرض في اليوم الأول للاجتماع وهو اجتماع كبار المسؤولين للدول الأعضاء في مجلس مياه منظمة التعاون.وسيستعرض الاجتماع حالات في الدول الأعضاء بهدف تبادل الخبرات والتكامل بين الدول، وآليات التمويل المتاحة في الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي التي يمكن استغلالها والاستفادة منها في دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول، وعرض أهم نتائج الاجتماع الفني لكبار المسؤولين على الاجتماع الوزاري على أمل الخروج بنتائج وتوصيات ملموسة تمثل خطوط إرشادية للدول في مجال التعاون مع التركيز على الأولويات المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة.وسيتيح الاجتماع الفرصة للمنظمات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "اسيسكو - سيسرك – المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي- المركز الدولي للزراعات الملحية" لاستعراض أهم أنشطتها التي تندرج تحت رؤية المنظمة للإسهام في وضع برامج لتفعيل التعاون بين الدول في مجال المياه.// انتهى //16:14ت م0137