الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستأهل منتخب القوات المسلحة لكرة الطاولة إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة التي تستضيفها مدينة ووهان الصينية عقب حصوله على المركز الثاني في مجموعته الثانية في الدور التمهيدي بفوزين على سيريلانكا وقطر وخسارة بصعوبة أمام كوريا الجنوبية.وسلتقي الأخضر في نصف النهائي مع متصدر المجموعة الأولى منتخب الصين أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب.وانطلقت اليوم منافسات رماية المسدس التي حقق من خلالها لاعبو الأخضر نتائج مشرفة أهلتهم للمرحلة الثانية, فيما ستنطلق مسابقة رماية البندقية غداً بمشاركة أبرز الرماة العالميين.واختتتمت اليوم التصفيات التأهيلية لسباق الدراجات لكسر الزمن بانتظار السباق الجماعي, فيما يستعد أبطال ألعاب القوى والتايكوندو لانطلاق منافساتهم.يذكر أن البطولة تقام خلال الفترة من من 18 إلى 28 من شهر أكتوبر الحالي بمشاركة 140 دولة من جميع القارات يتنافسون في 23 رياضة.// انتهى //16:21ت م0138