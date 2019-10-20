القاهرة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ "21" للجنة الفنية للبيئة التابعة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورةالـ "31" لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المقرر عقدها الخميس المقبل ومكتبه التنفيذي يوم الأربعاء المقبل بالجامعة العربية برئاسة ممثل ليبيا الدكتور محمد زيدان المستشار لدى المندوبية الليبية الدائمة لدى الجامعة العربية، وبمشاركة عدداً من الدول من بينها المملكة العربية السعودية.وأوضح رئيس اللجنة الدكتور محمد زيدان، أن الاجتماع يركز على مناقشة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن أكثر من 24 بندًا تتناول مختلف قضايا العمل البيئي العربي وإعداد التوصيات الخاصة بتلك البنود ورفعها إلى المجلس الوزاري العربي للبيئة ومكتبه التنفيذي.وأشار إلى أن الاجتماع يبحث تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، والإعداد والتحضير لدورات الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة وصياغة الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة، والتعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ ومتابعة أعمال ألية التنسيق العربية للحد من الكوارث ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة.// انتهى //16:22ت م0139