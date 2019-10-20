الدمام 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم , رئيس مجلس إدارة نادي الروضة بالأحساء خالد بن إبراهيم الخنيفر وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بديوان الإمارة بالدمام.ونوه سموه في مستهل اللقاء بالدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الرياضي، مبيناً أن رياضة المملكة بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم حققت قفزات نوعية في مختلف الرياضيات، مباركاً صعود الفريق الأول للنادي لدوري الدرجة الثانية، وتحقيق فريق السباحة المركز الثالث على مستوى المملكة، داعياً للاهتمام بالألعاب المختلفة، وتطوير المواهب الرياضية، متمنياً سموه للنادي ومنسوبيه التوفيق.بدوره عبر رئيس مجلس إدارة نادي الروضة خالد بن إبراهيم الخنيفر، باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما تحظى به أندية المنطقة من دعمٍ واهتمام، مثمناً الكلمات التوجيهية التي تفضل بها سمو نائب أمير المنطقة، وحرصه على أن يكون النادي مشاركاً فاعلاً في المنافسات التي تقام في المملكة.//انتهى//16:23ت م0141