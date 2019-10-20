إجتماعي / جمعية البر بجدة تطلق الخدمة الذاتية للمتبرعين والمتسفيدين
الأحد 1441/2/21 هـ الموافق 2019/10/20 م واس
جدة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس
تستعد جمعية البر بجدة من إطلاق الخدمة الذاتية (للمتبرعين والمستفيدين) من خدماتها , ما سيُمكِّن فئتي الأيتام والأسر محدودة الدخل من الحصول على الخدمات والدعم المقدم من قبل الجمعية ذاتياً , فيما سيتم قبول التبرعات عبر أجهزة الخدمة الذاتية ما يمكن المتبرع من اختيار نوع التبرع ذاتياً بكل يسر وسهولة.
وأوضح مدير عام الجمعية المهندس محي الدين حكمي , خلال اجتماع الجمعية الطارئ مؤخرا في مقرها الجمعية بجدة , برئاسة رئيس مجلس الإدارة , معالي الدكتور سهيل بن حسن قاضي, وحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة , رامي بن محمد عز الدين , وأعضاء مجلس إدارة الجمعية , أن الاجتماع استعرض التقرير العام للجمعية لعام 2018 , وتقرير النصف الأول من العام الجاري 2019 , وما شمله من إنجازات عكستها الأرقام والإحصائيات , فيما تم التصويت على المقترحات التي تمَّت مناقشتها من قبل الأعضاء الهادفة إلى تطوير الجمعية وخدماتها لنيل رضا المستفيدين والمتبرعين على حد سواء.
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16:24ت م
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