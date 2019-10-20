أبها 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات المهرجان الرياضي الرابع بمشاركة أكثر من 200 طالباً من 11 إدارة تعليم بالمملكة يتنافسون في مهارات كرتي القدم والسلة على ملاعب نادي الحي بثانوية الملك عبدالله في محافظة بيشة.وحضر مساعد مدير تعليم بيشة للشؤون التعليمية خالد الغامدي فعاليات الافتتاح، مرحباً بالوفود المشاركة في البطولة من إدارات التعليم في الشرقية والقصيم وحائل وتبوك والجوف والقريات وينبع وحفر الباطن والمدينة المنورة بالإضافة إلى تعليم بيشة.يذكر أن إدارة النشاط الطلابي بتعليم بيشة تشرف على المهرجان عبر العديد من اللجان الفنية والإعلامية والضيافة والاستقبال والتنظيم في مقر البطولة بنادي الحي بثانوية الملك عبدالله وفي بيت الطالب بمشاركة عدد من أقسام الإدارة ومشرفي النشاط ومعلمي التربية البدنية في المحافظة.// انتهى //16:24ت م0143