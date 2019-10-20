الجزائر 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأوقفت عناصر مشتركة من الجيش وحرس السواحل والأمن الجزائري 77 شخصًا، بين مهاجرين ومهربين، بمدن بتمنراست وسكيكدة والطارف ومستغانم وجانت.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في ثلاثة بيانات منفصلة اليوم، أنه تم إيقاف 70 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 45 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، مبينة أنه تم مصادرة مركبتين رباعيتي الدفع، ومعدات للتنقيب عن الذهب من المهربين.وأشارت من جهة أخرى إلى أن عناصر من الجيش اكتشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة، قرب الشريط الحدودي الجنوبي ببرج باجي مختار، يحتوي على رشاشين ثقيلين عيار 14.5 ملم، ورشاش من نوع ـ غف إم ـ ورشاش من نوع ـ بي كي تي ـ وأربع مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، إضافة إلى كمية من الذخيرة.من جانب آخر قالت الوزارة: إن "عنصرًا إرهابيًا سلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزنا ذخيرة".// انتهى //16:24ت م0144