عمّان 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واساستكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، وذلك من خلال خمس محطات متتالية، استفاد منها 15,349 طالبا وطالبة بواقع 32 مدرسة للذكور والإناث .وأشار مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن الدكتور بدر السمحان إلى أن المركز أنهى توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري مستهدفا جميع الطلاب والطالبات داخل المخيم حيث يعد هذا المشروع الأضخم على مستوى المنطقة.وأكد السمحان أن المركز يواصل عمله الإنساني والإغاثي بمختلف الأشكال والمحاور وذلك من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين و توفير حياه كريمة لهم ، امتثالا للواجب الديني و الإنساني من جهة ، وتنفيذا للتوجيهات الحكيمة و الدائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .//انتهى//17:44ت م0174