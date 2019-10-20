جيزان 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسوقعت جمعية الأسر المنتجة بجازان، اتفاقية لتنفيذ مشروع " بناء "، الهادف لتعزيز القدرات المؤسسية للجمعية، بدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية غازي العليلي أن الاتفاقية تستمر لمدة 5 سنوات وصولًا للعام 2023م ، وتشمل بناء مؤسسي للجمعية في جميع الجوانب والمجالات ، لتشكل نقلة نوعية للجمعية في جميع المجالات، وتطوير الإجراءات الإدارية وبناء قدرات العاملين بالجمعية .// انتهى //17:45ت م0178