نجران 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسنظمت جامعة نجران بالتعاون مع فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة اليوم، لقاءً توعوياً عن "اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه"، وذلك بمبنى كلية التربية للبنات بالجامعة.وتضمن اللقاء التوعية باضطراب الحركة وتشتت الانتباه، وطرق تشخيصها وعلاجها وأسبابها، إضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر".// انتهى //17:46ت م0179