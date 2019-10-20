المدينة المنورة 21 صفر 1441هـ الموافق 20 اكتوبر 2019م واسيُشارك رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة بإشراف فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة، بالفعاليات التي يُنظمها المركز الثقافي في أبوظبي،من خلال المعرض التشكيلي الثقافي التراثي "طيبة الطيبة".وأوضحت المشرفة على المعرض نائبة رئيسة الرواق ورئيسة اللجنة التشكيلية ليلى الأحمدي أن هذه المشاركة تهدف للتعريف بثقافة وتراث المدينة المنورة، وتقديم مختلف الصور الثقافية والاجتماعية وتراثها الشعبي، وكذلك بمقومات المنطقة السياحية والزراعية من خلال 15 مشاركاً في هذه الفعاليات، مُشيرةً إلى أن المعرض سيختتم مشاركته غداً.// انتهى //17:55ت م0182