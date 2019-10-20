القريات 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسكرمت الكلية التقنية بمحافظة القريات ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد اليوم المتدربين المتفوقين بجائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي خلال العام التدريبي 1441/1440هـ البالغ عددهم 10 متدربين، بحضور عميد الكلية المهندس ياسر عسيري وذلك بمقر الكلية.وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس محمد العلي أن المتدربين المتميزين يجدون اهتماماً كبيراً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لحرصها على استمرار الجائزة التي تشجعهم على المزيد من التفوق والإبداع العلمي.// انتهى //18:11ت م0184