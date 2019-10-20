سكاكا 21 صفر 1441هـ الموافق 20اكتوبر 2019 م واستنظم جامعة الجوف الاربعاء القادم اللقاء الثالث لوكيلات الجامعات السعودية لشؤون الطالبات، تحت عنوان " الخطط الاستراتيجية في وكالات الجامعات لشؤون الطالبات "وذلك بمجمع كليات البنات بسكاكا.وسيتناول اللقاء ثلاثة محاور " وكالة جامعة الجوف لشؤون الطالبات والتخطيط الاستراتيجي تستعرضها وكيلة جامعة الجوف لشؤون الطالبات الدكتورة أسماء المويشير، ومحور واقع التخطيط الاستراتيجي في وكالات الجامعات لشؤون الطالبات تجارب وكالات الجامعات لشؤون الطالبات بجامعة جازان تتناولها وكيلة جامعة جازان لشؤون الطالبات الدكتورة عائشة زكرى، وتجارب وكالات الجامعات لشؤون الطالبات بجامعة بيشة تناقشها وكيلة جامعة بيشة الدكتورة الجوهرة الدوسري، ومحور دور الجامعات لشؤون الطالبات في تحقيق أهداف الجامعات تتناوله وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة غادة سيف.// انتهى //18:13ت م0185