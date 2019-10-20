عمّان 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، ألامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء ، بحث سبل تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي وخدمة المصالح والقضايا العربية، أضافة للمستجدات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والازمة السورية.// انتهى //18:51ت م0197