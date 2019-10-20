سياسي / وزير الخارجية الأردني يلتقي ألامين العام لجامعة الدول العربية
الأحد 1441/2/21 هـ الموافق 2019/10/20 م واس
عمّان 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، ألامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يزور الأردن حاليًا.
وجرى خلال اللقاء ، بحث سبل تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي وخدمة المصالح والقضايا العربية، أضافة للمستجدات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والازمة السورية.
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18:51ت م
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