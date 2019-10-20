نجران 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التدريب التربوي للبنات اليوم دورة تدريبية بعنوان "قواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية "، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث.واشتملت الدورة على عدد من المحاور منها: التعريف باللائحة وقواعدها ، والتعريف بالمصطلحات، وأهداف الدليل، والانضباط السلوكي، واستمارة السلوك والمواظبة، ومسؤوليات الأسرة الوقائية، والتعريف بحقوق الطالبة، والأساليب التربوية للتعامل مع طالبات المرحلة الابتدائية، ومراعاة خصائص النمو عند التطبيق، والاهتمام بالطفل وحقوقه، وتقويم السلوكيات غير المرغوب فيها وتعزيز الاتجاهات الإيجابية، وترسيخ القيم الإسلامية لدى الطالبات، والتنفيذ وفقاً للهدف المرجو.// انتهى //18:51ت م0198