الباحة 21 صفر 1441هـ الموافق 20 اكتوبر 2019 م واسنفذت جامعة الباحة ممثلةً في كلية الطب، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والجمعيات والقطاع الخاص، الحملة التوعوية بمناسبة شهر التوعوية بـ” سرطان الثدي” أكتوبر 2019 برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وسط حضور متميز من الأهالي والمقيمين بالمنطقة، وذلك بغابة رغدان بالباحة.وأوضح عميد كلية الطب الدكتور على الغامدي أن الحملة التي استمرت على مدى يومين واختتمت أمس تهدف إلى التعريف بمخاطر مرض سرطان الثدي وأنواعه،وتوعية وتثقيف جميع الفئات العمرية من النساء، والتعريف بطريقة الفحص الذاتي وضرورة إجراء الفحص المبكر تجنباً للإصابة والتأكد من سلامتهن.وبين أن الحملة التي حضرها كذلك أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات والطلاب والطالبات تخللها توزيع بروشورات توعوية على الزوار، وتقديم دورات واستشارات، عن العوامل المؤدية لانتشار سرطان الثدي، ومطويات توضح طرق العلاج المختلفة لهذا المرض، وذكر بعض الأطعمة التي تقلل من الإصابة بالمرض، وحثهم على الكشف المبكر من خلال إيضاح الجانب الصحي المهم والمؤثر في العلاج.وأكد الدكتور الغامدي أن حملة التوعية بسرطان الثدي لاقت القبول والاستحسان، وحققت العديد من الأهداف الصحية والتوعوية لأعداد كبيرة من الزائرين والزائرات لمقرات الحملة.// انتهى //18:53ت م0200