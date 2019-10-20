الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسيعيش زوار فعاليات نبض الرياض في ساحة قصر المصمك في الديرة وسط العاصمة - أحد أهم معالم الرياض التاريخية - أجواء عبق التاريخ، وتراث المناطق، حيث تعرض يوميا رقصات المناطق، إضافة إلى العروض الموسقية والغنائية بجانب عرض فيلم وثائقي على جدار قصر المصمك .وتحتضن منطقة ساحة قصر المصمك عدداً من المحلات التجارية، والمقاهي العربية، ومحلات الكتب المتنوعة، التي انتشرت علي طول الساحة، كما ازدانت الساحة بالإضاءت الجذابة والمقاعد الجميلة .وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ, كما تستقبل وجهات "موسم الرياض" المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة .// انتهي //18:54ت م0201