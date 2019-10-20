ثقافي / تعليم نجران ينفذ برنامج "معالجة الضعف القرائي"
الأحد 1441/2/21 هـ الموافق 2019/10/20 م واس
نجران 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس
نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب التربوي للبنات اليوم ، برنامجاً تدريبيًا بعنوان "معالجة الضعف القرائي"، وذلك بمقر التدريب والابتعاث.
واشتمل البرنامج على عددٍ من المحاور منها : التعريف بالصعوبات التي تواجه المتعلمين بالقراءة ، والفهم القرائي ومستوياته المختلفة، وأسباب الضعف، والتعريف بالفجوات التي يتم رصدها، إلى جانب تطبيقات عملية في مهارات ومعايير القراءة للمستفيدين.
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18:55ت م
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