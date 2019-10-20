نجران 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب التربوي للبنات اليوم ، برنامجاً تدريبيًا بعنوان "معالجة الضعف القرائي"، وذلك بمقر التدريب والابتعاث.واشتمل البرنامج على عددٍ من المحاور منها : التعريف بالصعوبات التي تواجه المتعلمين بالقراءة ، والفهم القرائي ومستوياته المختلفة، وأسباب الضعف، والتعريف بالفجوات التي يتم رصدها، إلى جانب تطبيقات عملية في مهارات ومعايير القراءة للمستفيدين.// انتهى //18:55ت م0202