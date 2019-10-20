الخرطوم 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم بمكتبه اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وأوضح السفير خلال اللقاء أن المملكة تعمل على زيادة حجم التعاون مع السودان والسعي للاستثمار على مستوى الطاقة والتعدين، ناقلاً رغبة شركة إيكوبات - وهي شركة تتبع لصندوق الاستثمارات السعودية - في الاستثمار في السودان في كل أنواع الطاقات البديلة، كما نقل رغبة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في الاستثمار في المعادن بصورة عامة والذهب والحديد بصورة خاصة.وسلّم السفير جعفر، وزير الطاقة والتعدين مذكرة تفاهم من وزارة الطاقة للتعاون مع نظيرتها السودانية، موضحاً أن الترتيب يجري للعمل على عقد اجتماعات اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة برئاسة وزيري الطاقة في البلدين.من جانبه، رحب وزير الطاقة والتعدين برغبة المملكة في الاستثمار بالسودان على مستوى المعادن والكهرباء والبترول، مشيراً إلى تسارع الخطى في تطور تكنلوجيا الطاقة والتعدين في العالم مما يوفر الجهد والوقت، داعياً شركة أرامكو للاستثمار في البترول في البحر الأحمر والشركات السعودية الأخرى للاستثمار في مجالات المعادن والكهرباء.// انتهى //19:27ت م0205