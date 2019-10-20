رياضي / لاعب المنتخب السعودي خالد الشريف يحقق ذهبية الفردي لبطولة مصر الدولية لكرة الطاولة
الأحد 1441/2/21 هـ الموافق 2019/10/20 م واس
الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس
حقق لاعب المنتخب السعودي خالد الشريف المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات الفردي تحت 15 سنة في ختام بطولة مصر الدولية وذلك بعد فوزه على اللاعب المصري عمر محفوظ بنتيجة 3-2 ( ضمن سلسلة بطولة العالم للناشئين لكرة الطاولة) المقامة حالياً بشرم الشيخ .
وتوج رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطاولة المهندس خالد الصالحي و رئيس الاتحاد المصري لكرة الطاولة ورئيس وأعضاء الاتحاد المصري لكرة الطاولة اللاعبين الفائزين بالبطولة .
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19:37ت م
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