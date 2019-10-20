الأحساء 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأعلن مركز "الغوار" لتعليم القيادة للنساء في محافظة الأحساء عن البدء في تسجيل المتقدمات لتعلم قيادة السيارة وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 23 أكتوبر الجاري من خلال الموقع الإلكتروني www.alghawardc.com.وأوضحت المدير العام في مركز "الغوار" منى العرفج أن استقبال المتدربات يتم من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني، مبينة أنه يشترط في المتقدمة للتدريب أن لا يقل عمرها عن 18 عاماً، وتعبئة النموذج الإلكتروني، موضحة أن المركز سيتولى آلية التواصل مع المتقدمات عبر رسائل قصيرة (sms) تفيد بموعد وأوقات التدريب لكل متقدمة وذلك وفق أولويات قوائم الانتظار والطاقة التشغيلية للمركز.وأضافت أن مركز وميدان التدريب في الأحساء جاء من خلال مبادرة المواطَنة التي أطلقتها أرامكو السعودية وتشرف عليه الإدارة العامة للمرور، مشيرة إلى أن المركز أصبح جاهزاً لاستقبال المتدربات، حيث تم اعتماد مدربات سعوديات وتجهيز سيارات لأغراض التدريب، إضافة إلى استخدام أحدث أجهزة للمحاكاة على القيادة، موضحة أن التدريب يكون على فترتين صباحية تبدأ من الساعة 7 صباحاً حتى الثالثة ظهراً، وفترة مسائية من الساعة 3 ظهرًا إلى الساعة 11 ليلاً.//انتهى//19:47ت م0209