عمّان 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور الأردن حاليًا.وتم خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، حيث أكد العاهل الأردني أهمية تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية، مشيرًا إلى دور جامعة الدول العربية في الحفاظ على التنسيق العربي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لها.وسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية، العاهل الأردني "درع العمل التنموي العربي" لعام 2019 م، الذي منحته جامعة الدول العربية له تقديرًا لجهوده في تعزيز مسيرة التنمية في الأردن، ودوره في دعم القضايا العربية.// انتهى //19:48ت م0210