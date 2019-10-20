الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسسجل فريقا أبها والفيحاء التعادل الأول في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بنتيجة 1-1، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.وافتتح أبها التسجيل عن طريق صالح آل عباس في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، قبل أن يعادل روني فرنانديز النتيجة للفيحاء في الدقيقة 58.ورفع أبها رصيده إلى 8 نقاط احتل بها المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما احتل الفيحاء المركز الـ 13 بعد أن وصل للنقطة السادسة بفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز الـ12.// انتهى //20:50ت م0218