الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واساكتفى المدير الفني للفريق الأول بنادي الشباب لكرة القدم الأرجنتيني خورخي ألميرون في مرانه اليوم بتمارين استرجاعية واستشفائية للاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام الاتفاق، وذلك تحت إشراف مدرب اللياقة دييغو أوسيي .وأخضع المدرب المجموعة الثانية (غير المشاركين) لتمارين لياقية وتقوية عضلات، ثم أخضعهم لتطبيق بعض الجمل الفنية، تلاها بتقسيمة تكتيكية، وذلك قبل أن يختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.وفي درجة الشباب الكروي دخل الفريق اليوم معسكرًا إعداديًا بالنادي لمدة 5 أيام، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي لمدرب الفريق سيف توفيق قبل انطلاقة الدوري، إذ سيتضمن البرنامج تدريبات صباحية ومسائية، ومباريات ودية.من جهة أخرى فاز فريق درجة الشباب لكرة اليد بنتيجة (45/3) على نظيره فريق النصر، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن مباريات بطولة الرياض لكرة اليد.// انتهى //20:51ت م0219