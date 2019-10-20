الباحة 21 صفر 1441هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسافتتح مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم بطولة مهرجان الرياضة المدرسية للصغار, بحضور المشرف الفني للبطولة عبدالمحسن عبدالعزيز العون, ورؤساء الوفود المشاركة وعدد من مديري الإدارات.وتضمن الافتتاح عدداً من الفقرات المتنوعة منها لوحة إنشادية وطنية وعروضًا رياضية.بعد ذلك أعلن الدكتور الزهراني انطلاق البطولة، مرحباً بالوفود المشاركة في التصفيات، داعياً الطلاب المشاركين إلى أن تكون هممهم نحو المنافسة الشريفة التي تسودها الأخلاق الرياضية العالية، عاداً هذه البطولة فرصة لاكتشاف المواهب الرياضية التي ترفد المنتخبات الوطنية, مقدماً الشكر لفريق العمل ولكل من يشارك في تنظيم هذه البطولة.إثر ذلك انطلقت أولى المنافسات في كرة القدم، والتي جمعت الأولى فريق تعليم الباحة وسراة عبيدة.//انتهى//20:51ت م0220