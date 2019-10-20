الخرطوم 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واساستقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم مبعوث الإيقاد للسلام بدولة جنوب السودان السفير إسماعيل واني.وأكد حمدوك حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة جنوب السودان في المجالات كافة، مشيرًا إلى العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.من جانبه امتدح مبعوث الإيقاد مساعي حكومة السودان في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، موضحاً أن تحقيق السلام بجنوب السودان ينعكس إيجاباً على تعزيز الاستقرار بالسودان.// انتهى //20:56ت م0221