عدن 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسقُتل وجرح مدنيان في انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في طريق بمنطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة غرب اليمن.وقال مصدر محلي يمني :" إن عبوة ناسفة انفجرت في شاحنة نقل متوسطة وأسفر ذلك عن مقتل سائقها وجرح مدني إلى جانبه".وحصدت المتفجرات التي تزرعها مليشيا الحوثي في مناطق آهلة بالسكان في الحديدة أرواح المئات من المدنيين.// انتهى //20:57ت م0222