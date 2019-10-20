ينبع 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستنظم الهيئة الملكية بينبع خلال الفترة من 26 – 25 نوفمبر 2019م المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن 2019م تحت شعار "الاقتصاد الأخضر ودوره في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تعزيزاً للاستدامة في المدن" وذلك بمركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية وبدعم منظمة المدن العربية.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني أن المؤتمر سيتناول قضايا بيئية مختلفة في مجال الطاقة الخضراء المستدامة والتصميم الحضري المستدام والاستثمار في مستقبل واعٍ بيئياً وأفضل الممارسات المطبقة في المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن المؤتمر يستهدف تبادل الخبرات الجماعية ومناقشة الأفكار والحلول لضمان التنمية المستدامة لمدن المستقبل الرائدة وإتاحة الفرصة لأصحاب القرار للالتقاء والمشاركة في حوار مفتوح بما يضمن تحقيق الأهداف التي ينشهدها المؤتمرون.وأكد المهندس العلوني أن المؤتمر يسعى لتحقيق التنمية المستدامة لمدننا العربية، وبحث الأفكار الناتجة عن ابتكارات الاستدامة من تقنيات وحلول وأفضل الممارسات البيئية المستدامة الناجحة المطبقة على أرض الواقع، وعلى مدى يومين سيتناول المجتمعون 5 محاور رئيسة, إضافة إلى عدد من الأبحاث العلمية التي ستقدم من قبل متخصصين ونخبة من العلماء والخبراء وعمداء المدن وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص،كما يشارك بالمؤتمر مجموعة من الاستشاريين والأكاديميين والمنظمات غير الرسمية، ومديرو المنشآت، وأصحاب المشروعات، والجمهور العام المهتم بالاقتصاد المستدام الصديق للبيئة.// انتهى //21:00ت م0224