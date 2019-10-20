القطيف 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسعقد مكتب تعليم محافظة القطيف في مقره اليوم اجتماعًا تحضيريًا لإقامة مسابقة عبدالله بن سلمان المطرود للمبادرات التربوية في نسختها الرابعة للعام 1440هـ /1441هـ برئاسة مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية علي بن عبدالله الشهري.وأوضح الشهري أن المسابقة في نسخها السابقة عززت روح المنافسة على التفوق والإبداع والابتكار، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مستوى الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش الترتيبات اللازمة والمقترحات الخاصة بآلية تنظيم وتطوير معايير ومؤشرات المسابقة في نسختها الرابعة.//انتهى//21:14ت م0228