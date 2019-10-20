القاهرة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأكد مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية جمال جاب الله، أن الجامعة تعتبر أن قضية المياه قضية إقليمية، مؤكدًا أن موضوع الحوكمة من المواضيع التي تستغرق مناقشات طويلة.وقال جاب الله خلال مشاركته في جلسة حوكمة المياه في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه الذي بدأ اليوم بالقاهرة " إن التمويل هو الأساس في صلب تحقيق الأهداف"، مؤكدًا أن الجامعة تبحث مع الشركاء دعم القدرات وتفعيل مبادئ الحوكمة، حيث اعتمدت القمة العربية برنامج الغذاء العربي حتى 2050م.وأوضح أن الجامعة العربية عملت كثيرًا في التعامل مع قضية ندرة المياه، مما يجعل دور القطاع الخاص مهما، لافتًا إلى أنه بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي تم إنشاء الصندوق العربي الأفريقي.وأشار إلى أهمية مواجهة التحديات المائية، معربًا عن تطلعه إلى إصدار توصيات من أجل مواجهة حقيقية لهذه التحديات والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، داعيًا الدول العربية للمشاركة في مؤتمر الاتحاد العربي الأفريقي حتى تتحقق الأهداف التي نصبو إليها، وإيجاد سبل للتمويل لمواجهة التحديات وإعمار البلدان.// انتهى //21:18ت م0230