الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستطلق كلية التمريض بجامعة الملك سعود غدا وبمشاركة عدد من الكليات ، حملة توعوية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، بمشاركة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، وصاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية "زهرة" لسرطان الثدي، وطالبات ومنسوبات الجامعة، وذلك في مقر المدينة الجامعية للطالبات.وتتضمن الحملة جملة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بسرطان الثدي، ولزوم الكشف المبكر عنه لتفادي أزمة علاجه في مراحل متقدمة، ستتولها متحدثات متخصصات من جمعية "زهرة"، في حين ستختتم الحملة بإقامة (الماراثون الوردي للمشي والجري).// انتهى //22:07ت م0231