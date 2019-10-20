جدة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأقامت جامعة عفت بجدة في مقرها اليوم الحفل السنوي لجائزة الطالبة المثالية، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل نائبة رئيس مجلس الأمناء والمشرفة العامة على الجامعة ، وحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل عضوة مجلسي المؤسسين وأمناء الجامعة وأهالي الطالبات .وفازت باللقب الطالبة آية مجلد من قسم اللغة الإنجليزية والترجمة بكلية عفت للعلوم الإنسانية بجامعة عفت، وتُوجت من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل ورئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل .وألقت الطالبة الفائزة كلمة قالت فيها، "تشرفت اليوم بالفوز بهذا اللقب الذي يحمل معه مسؤولية كبيرة لي بأن أصبح صوت تلميذات جامعة عفت والمتحدثة باسمهن، وبهذه المناسبة أود أن أشكر جامعتي وأستاذاتي اللاتي تعلمت منهن الكثير، واللاتي جعلنني أحظى بهذه الفرصة الثمينة".من جهتها أوضحت رئيسة جامعة عفت أن الجامعة ملتزمة بتخريج عضوات فاعلات في المجتمع يتمتعن بالمعرفة والقدرة على الابتكار والحس الأخلاقي، وذلك من خلال التركيز على تطوير مهارات الطالبات الاجتماعية والشخصية .وأضافت أن الجائزة تؤكد على قيمنا الأساسية من خلال إسهامها في إعداد الكفاءات القيادية الطموحة التي تسهم في التقدم الوطني والعالمي من خلال إثراء مناهجها التعليمية المبدعة بقيم جامعة عفت، في بيئة تشجع ثقافة استقاء المعرفة والمساهمة البحثية والشراكة المجتمعية البناءة."// انتهى //22:07ت م0232