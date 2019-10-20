الأحساء 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستقيم هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء السبت القادم لقاءً بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي" يقدمه الباحث والمستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي، وذلك في قاعة هجر بالهفوف.ويناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: المحتوى المميز بين الصناعة والتأثير، أهمية التخطيط للمضمون الإعلامي، أسس الكتابة الإبداعية والمحتوى ومواقع التواصل، تحليل المنصات الإعلامية، إضافة إلى قصص نجاح إبداعية في المحتوى الإعلامي.وأوضحت عضو هيئة الصحفيين السعوديين مشرف اللقاء دلال بنت سعود الودعاني أن هذا اللقاء يأتي ضمن برامج فرع الهيئة الذي يستهدف طلاب وطالبات قسم الإعلام وإعلاميي الصحف وذلك بهدف تطوير العمل الصحفي وصناعة المحتوي الإعلامي، منوهة بجميع الإعلاميين الحضور والمشاركة في هذا اللقاء.//انتهى//22:09ت م0234