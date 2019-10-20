المدينة المنورة 21 صفر 1441هـ الموافق 20 اكتوبر 2019م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة ورشة عمل لموظفي وموظفات مراكز التنمية وفرع الوزارة و مكتب الإشراف النسائي ومراكز الدور الإيوائية.وهدفت الورشة التي شارك فيها أكثر من 60 مشاركاً ومشاركة من ممثلي عدد من الجهات غير الربحية، ومنسوبي فرع الوزارة وإدارات التطوع في المنطقة، إلى التدريب والتأهيل على كيفية استخدام البوابة الوطنية للتطوع وتأهيلهم لتصميم وتجويد الفرص التطوعية و تغذية البوابة بفرص تطوعية ذات جودة عالية، لتفعيل العمل التطوعي في المنظمات غير الربحية، والرغبة في مساعدة الناس وتطوير المجتمع.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي أن الورشة أقيمت ضمن السعي للإسهام في مواكبة التطلعات والاهتمام بالتطوع وتطويره، ورفع نسبة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030 انطلاقا من الرؤية الطموحة للمملكة 2030، واسترشاداً ببرنامج التحول الوطني 2020 .// انتهى //22:10ت م0235