الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسحقّق الفيصلي فوزه الرابع على التوالي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على حساب الحزم بهدف دون رد اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في ختام الجولة السابعة من المسابقة.ونجح خالد الغامدي في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الفيصلي في الدقيقة 58 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 14 نقطة بالمركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز السابع.// انتهى //22:13ت م0237