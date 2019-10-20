فيفاء 21 صفر 1441هـ الموافق 20 أكتوبر 2019م واسسلّم محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني اليوم شيكات الدفعة الأولى من الدعم المقدم للمستفيدين ضمن برنامج "طموح" لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة ، بتمويل من فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان.وأوضح رئيس لجنة التنمية موسى بن هادي الفيفي أن الدعم المقدم للمستفيدين بلغ 500,000 ريال كمرحلة أولى شملت 12 مستفيدًا ، تراوحت قروضهم بين 50,000 إلى 20,000 ريال ، وذلك بحسب نوعية الطلب ونوعية المشروع ، مبينًا أن القيمة الإجمالية لبرنامج "طموح"، لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر في محافظة فيفاء يبلغ 2,000,000 ريال تقدم كقروض ميسرة دون فوائد للمستفيدين.من جهة أخرى افتتح محافظ فيفاء اليوم العيادات الصحية المدرسية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة فيفاء والتي تأتي كمرحلة أولية ، واستمع المحافظ لعرض عن عمل العيادات والخدمات التي تقدمها، والتي تشمل أربع عيادات متكاملة تضم كل منها أجهزة طبية لتوفير الرعاية الصحية والإسعافات الأولية للطلاب والطالبات .// انتهى //22:13ت م0239