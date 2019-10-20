الدوادمي 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسيقيم مركز الحي المتعلّم بمركز ساجر التابع لمحافظة الدوادمي غداً دورة تدريبية بعنوان "الأمن السيبراني"، يقدمها المدرب كايد بن محمد العتيبي.وذلك بمقر المركز بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بساجر.وتتناول الدورة التي تستمر على ثلاثة أيام عدة محاور منها: مفهوم الأمن السيبراني،وعناصر الأمن السيبراني،وأشكال الهجمات السيبرانية، والفرق بين الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وظائف الأمن السيبراني.وتأتي الدورة ضمن الدورات التي ينفذها مركز الحي المتعلّم للمستفيدين من خدماته،وإكساب المتدربين مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال العديد من الدورات التي تقام في الفترة المسائية مستهدفة الفئات العمرية من سن الخامسة عشرة فما فوق.// انتهى //22:16ت م0240