مانشستر 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستعادل فريق ليفربول المتصدر مع نظيره مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما اليوم في ختام مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وبهذه النتيجة عزز ليفربول صدارته برصيد 25 نقطة، لكن الفارق تقلص مع سيتي من ثماني نقاط إلى ست، بعد فوز الأخير السبت على كريستال بالاس 2-صفر ، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.// انتهى //23:07ت م0242