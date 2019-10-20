الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسافتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا اليوم تدريباته بمعسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، الذي يمتد حتى آخر الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020.وأجرى "الأخضر" مساء اليوم أولى تدريباته على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.واستدعى المدير الفني للمنتخب بندر باصريح (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: سعد القرني ورائد أزيبي ومشاري سنيور وسعد الموسى ومحمد مران وباسل السيالي ومشعل صبياني وهيثم عسيري وخالد دغريري وحسين صبياني وحسن العلي وطاهر الوادي وخليل العبسي وأحمد بصاص وسلطان السريحي ونواف المطيري وهزاع الغامدي وتركي المطيري وفيصل الغامدي وزياد الجهني وباسل الحضيف وريان البلوشي وأحمد الغامدي ونواف العصيمي ومحمد العوفي وعوض الناشري.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا جاء في المجموعة "السادسة" إلى جوار منتخبات أوزبكستان والهند، وأفغانستان ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخُبر مطلع الشهر المقبل.// انتهى //23:12ت م0243