الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس أسامه الرميزان الفائزين ببطولة كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام التي نظمها الاتحاد في نادي الرياض واختتمت بمشاركة 185 لاعباً سعودياً.وانطلقت البطولة في يوم الخميس الماضي (قياس أوزان اللاعبين-المؤتمر الصحفي)، فيما أقيمت يومي الجمعة والسبت منافسات البطولة التي اشتملت على ثلاث فئات رئيسة (كمال الأجسام – الفيزيك_ المسكلر فيزيك ) وتم من خلالها ترشيح لاعبي المنتخب السعوي لكمال الأجسام للمنافسة في بطولة العالم التي ستقام في دولة الإمارات خلال فترة من 5-10 نوفمبر المقبل .وجاءت نتائج البطولة كالتالي فئة كمال الأجسام وزن 60 الأول أحمد ماجد أحمد والثاني محمد فايز الدواسر والثالث سيف محمد العامري وفي فئة كمال الأجسام : وزن 65 حقق بخيت خالد برناوي المركز الأول والثاني إبراهيم محمد شوع والثالث رائد أحمد باسويدانأما فئة كمال الأجسام وزن70 نال نايف مرضي النمشان المركز الأول وثانيا عبدالله هشام الجيزاني وثالثا حسين أبو طالب أحمد.وفي فئة كمال الأجسام وزن 75 حقق محمد عبدالله الشاروتي المركز الأول والثاني محمد إبراهيم التركي والثالث إجباري علي هزازي، فيما حقق على إسماعيل جلي المركز الأول في فئة كمال الأجسام وزن 80 وجاء ثانيا كميل محمد القنمبري وثالثا عيسى علي.واستطاع حسن مهدي الرضا تحقيق المركز الأول في فئة كمال الأجسام وزن 85، فيمتا حصل رمضان حمزة هوسة على المركز الثاني، وذهب المركز الثالث لرشاد محمد.وحقق سلمان عادل في فئة كمال الأجسام وزن 90 المركز الأول، وثانياً جاء سالم صالح الخالدي، وثالثاً عبد الله عبدالمحسن أبوعلي، في حين حقق أحمد يحيى جريبي المركز الأول في فئة كمال الأجسام وزن 95 وثانيا مصطفى عبدالله وثالثا فاضل عباس وفي فئة كمال الأجسام وزن +100 حقق تيسر علي خلفان المركز الأول والثاني عثمان عيسى هوساوي وثالثا إبراهيم سعد الدوسري.وفي فئة المسكلر فيزيك حقق اللاعب سلطان سعيد الشهري المركز الأول وثانيا جمال عسيري وثالثا فهد محمد سعد، أما فئة الفيزيك طول 170 نال حميد حمد الشاوي المركز الأول و علي حسين المركز الثاني وثالثا سلطان مصطفى هوساوي كما حقق في فئة الفيزيك طول 173 المركز الأول اللاعبمازن محمد مباركي والثاني عتيق سعيد الدوسري أما فئة الفيزيك طول 176حقق المركز الأول أسامة محمد مجلي وثالثا عمار أشرف وفئة الفيزيك طول 179 حقق محمد عبدالله الزهراني المركز الأول وثانيا علي عبدو، وفئة الفيزيك :طول 182 حققها حمدان محمد الغامدي وثانيا يزيد صالح ضاوي، وأخيرا في فئة الفيزيك طول +182 حقق أحمد عبدالله المركز الأول وثانيا علي عبد الله العساف.وفي فئة بطل أبطال الفيزيك حقق حمدان محمد الغامدي المركز الأول أما بطل أبطال بناء الأجسام من نصيب أحمد محمد التجريبي.//انتهى //00:15ت م0245