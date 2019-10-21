جدة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الجمعية السعودية للأشعة أعمال المؤتمر الثاني عشر يوم السبت المقبل بحضور مايقارب 60 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء جمعيات دولية وخليجية ومحلية وممثلي وزارات وجامعات ومنظمات سعودية، وذلك بفندق بارك حياة جدة.وأوضحت رئيسة المؤتمر رئيسة الجمعية السعودية للأشعة الدكتورة لمياء غازي جمجوم أن المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، سيسهم في تعزيز العمل العلمي على مستوى الدراسات والأبحاث، مشيرةً إلى استهداف المؤتمر للمهتمين بعلم الأشعة من استشاريين وأخصائيين وأطباء مقيمين وفنيي أشعة وممرضين وممرضات وطلاب وطالبات.وبينت الدكتورة جمجوم إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات الخاصة بأقسام الأشعة المختلفة المتمثلة في أشعة الثدي وأشعة الجهاز الحركي والعصبي وأشعة الجهاز الهضمي وأشعة الأطفال والصدر والقلب وطرق الوقاية من الإشعاع، فيما سيسلط الضوء على التحول في مجال الأشعة في المملكة وفق ما أوردته مضامين رؤية المملكة 2030، ووضع الأشعة في القطاع الخاص.وختمت الدكتورة جمجوم حديثها بتوجيه دعوة عامة للمهتمين بالحضور، لاسيما وقد خصص يوم الأحد ٢٧ أكتوبر من الساعة ٨ - ١٠ مساءً للتثقيف بسرطان الثدي وطريقة الكشف المبكر والخيارات العلاجية.يُذكر أن المؤتمر سيحفل بمشاركة جمعية شمال أمريكا للأشعة وعلم الأمراض والجمعية الأمريكية للأشعة،والجمعية العربية للأشعة ،الجمعية الاشعة العمانيه ،ومؤتمر الامارات السنوي للأشعه،والجمعية المصرية للأشعة ،وكذا الجمعية السعودية للأشعة التداخلية، والجمعية الأوروبية للوقاية من الإشعاع، وجمعية الأشعة بالكويت،الجمعة العلميةالسعودية للهندسةالطبية، وجمعية الوقاية من الإشعاع في العالم العربي، والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة .//انتهى//00:32ت م0248