بوجوتا 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأدلى نحو 7 مليون شخص في بوليفيا اليوم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.ويتنافس في هذه الانتخابات تسعة مرشحين أبرزهم الرئيس إيفو موراليس، ومرشح المعارضة يمين الوسط كارلوس ميسا، والسناتور الليبرالي أوسكار أورتيز.وقالت المحكمة العليا للانتخابات فى بوليفيا إن الانتخابات تجري بشكل طبيعي مع تسجيل حوادث بسيطة.كما يصوت الناخبون لاختيار 166 عضوًا في الكونجرس البوليفي.// انتهى //01:11ت م0249