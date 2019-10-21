الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسيحتفي مكتب التربية العربي لدول الخليج بجائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الثانية عشرة في الكويت يوم الأربعاء المقبل.وتسعى جائزة التفوق الدراسي إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء الشبابي الخليجي والتواصل فيما بينهم.وتهدف الجائزة إلى تحقيق توجيهات ورؤى وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب في مجال العناية بالموهوبين والمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات وفتح أبواب المنافسة أمامهم لكونهم عدة المستقبل، وعلى سواعدهم ستتواصل المسيرة ويعلو البناء.وتجسد هذه الجائزة صناعة إنسان الغد الخليجي، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان.// انتهى //01:42ت م0250