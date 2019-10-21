الخرطوم 21 صفر 1441هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسيعقد غدًا في واشنطن منتدى أصدقاء السودان وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.وأكد المسؤولون بإدارة الخزانة الأمريكية رعايتهم للمنتدى واهتمام الحكومة الأمريكية بالسودان، والتطورات الكبيرة فيه وضرورة التركيز على ترتيب الأولويات وتنظيمها برعاية البنك وصندوق النقد الدوليين ليتم تقديمها في برنامج واضح عبر صندوق المانحين.وكان وزير المالية السودانى الدكتور إبراهيم البدوي بحث خلال لقائه نائب المدير العام بإدارة الخزانة الأمريكية ونائب مساعد الأمين لأفريقيا والشرق الأوسط على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التحديات التي تواجه السودان في الحصول على التسهيلات المالية من المؤسسات الدولية والإقليمية بسبب تأثير العقوبات الأمريكية وأهمية النظر بجدية لمعالجة ذلك الأمر وتأثيره على استدامة التحول الديمقراطي المنشود في السودان.//انتهى//02:13ت م0251