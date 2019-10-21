واغادوغو 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسغادر نحو 487 ألف مواطن بوركيني منازلهم بسبب أعمال العنف في بوركينا فاسو.وأفادت وزيرة التضامن الوطني في حكومة بوركينا فاسو هيلين مارلي في أرقام تفصيلية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية ضمن تقرير لها بأن المهاجرين تركوا منازلهم بحثًا عن الأمن داخل البلاد منذ بداية أعمال العنف في بوركينا فاسو قبل أربع سنوات، موضحة أن منطقة الشمال الأوسط في البلاد شهدت أكبر موجات الهروب بنحو 270 ألف مهاجر غادروا قراهم ومدنهم.وأشارت إلى إنشاء أربعة مناطق لإيواء المهجرين في بارسالوغو وفوبي وبانسا وكالبو، بينما يجري إعداد مخيمين آخرين في بيسيلا وتيتاو، مؤكدة أن 35 ٪ فقط من حجم المبلغ اللازم لإيواء المهجرين والمقدر بـ 187 مليون دولار أمريكي قد تم توفيره.ولم تستبعد الوزيرة أن يبلغ عدد المهجرين 650 ألفًا مع قدوم شهر ديسمبر القادم في ظل استمرار تدفق الهجرات.// انتهى //02:13ت م0252