الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات إلى نهائيات كأس آسيا"تركمانستان 2020" بعد تعادله مع شقيقه العماني اليوم بنتيجة 4-4 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لتصفيات غرب آسيا المقامة بالبحرين.وجاء تأهل الأخضر إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخه باستثناء مشاركته السابقة عام 2016 في أوزباكستان التي جاءت بديلًا عن منتخب الكويت بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتجميد النشاط الرياضي في الكويت.من جانبه، أجرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل اتصالًا هاتفيًا ببعثة المنتخب السعودي هنأهم من خلاله بهذا الإنجاز.وأشاد رئيس الاتحاد السعودي بالدعم والاهتمام الكبيرين من سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تأهل المنتخب وتسجيل منجز جديد لكرة القدم السعودية.وأشار المسحل إلى أن مجلس الإدارة سيقدم الدعم الكامل لمنتخب كرة قدم الصالات من أجل الظهور المميز خلال النهائيات الآسيوية التي ستقام فبراير المقبل.//انتهى //02:13ت م0253